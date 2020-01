© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Già in doppia cifra a livello di reti segnate, l'attaccante Eldor Shomurodov sta ben figurando con la maglia del Rostov in Russia. Le sue prestazioni gli sono valse interessamenti dai principali campionati europei: sul 24enne, scrive sports.ru, si sarebbero posate in particolare le attenzioni dell'Olympique Lione. I francesi cercano un rimpiazzo per Depay, fermato da un infortunio al crociato, ma non vorrebbero prodigarsi in spese folli.