© foto di Federico Gaetano

Ciprian Tatarusanu ha da poco trovato l’accordo con il Lione, ma il ruolo di vice Lopes non piace all’ex portiere della Fiorentina. In un’intervista a DigiSport, il ct romeno Cosmin Contra ha chiarito la situazione, spiegando che il portiere aveva già un accordo con la società per sostituire Lopes, pronto a lasciare il club già in questa finestra di mercato. Una situazione delicata, il portiere potrebbe essere ceduto in prestito per trovare la giusta continuità.