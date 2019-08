LIVE TMW - DIRETTA CHAMPIONS - Poker Olympiacos, pari Young Boys!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

22.55 Dinamo Zagabria vittoriosa 2-0 sul Rosenborg grazie a Petkovic ed Orsic. La Stella Rossa sfiora il colpo a Berna, ma lo Young Boys agguanta il 2-2 con il rigore di Hoarau. Netto successo dell'Olympiacos sul Krasnodar: 4-0 targato Guerrero, due volte Randjelovic e Podence. Sfide di ritorno in programma martedì 27 agosto.

DINAMO ZAGABRIA-ROSENBORG 2-0

1' Si parte!

5' Tiro di Jensen dagli sviluppi di un calcio d'angolo, para in due tempi Livakovic!

6' Calcio di rigore per la Dinamo Zagabria per fallo su Bruno Petkovic.

7' GOOOOL DINAMO ZAGABRIA!!! Segna Petkovic! Arriva il gol dell'ex attaccante del Catania. Quarta rete in queste qualificazioni: esecuzione perfetta dal dischetto!

20' Spinge ancora la Dinamo Zagabria che sulle ali dell'entusiasmo vuole anche il raddoppio. Bella l'intesa tra Petkovic e Olmo.

27' GOOOOOL DINAMO ZAGABRIA!!! Sponda di Petkovic (deviato da un difensore dei norvegesi), palla che arriva ad Orsic che in diagonale mette in rete, ma difesa del Rosenborg rivedibile.

34' Traversa della Dinamo Zagabria! I croati vogliano dilagare! Olmo semina il panico nell'area norvegese, Moro va col piatto a botta sicura ma centra la traversa!

45' Fine primo tempo!

46' Si riparte!

55' Spinge ancora la Dinamo Zagabria, ma il Rosenborg prova a reagire. Serve un gol per rendere più pepato il ritorno.

57' Traversa di Adegbenro! Splendida esecuzione dell'attaccante, palla che si stampa sulla traversa!

62' Lundemo salva i suoi in scivolata! Cross teso dalla sinistra, il centrocampista interviene in modo provvidenziale con l'aiuto della traversa.

71' Ci prova ancora il Rosenborg! A lato il destro di Soderlund.

FINITA! Non succede nulla fino alla fine della gara. 2-0 a favore della Dinamo Zagabria!

YOUNG BOYS-STELLA ROSSA 1-2

1' Si parte!

5' Spinge lo Young Boys, ma la Stella Rossa si difende con ordine e riparte.

6' GOOOOL YOUNG BOYS! Arriva il vantaggio degli elvetici con la rete di Assalé che sfrutta una sponda di Nsame sorprende la difesa serba e batte in diagonale Borjan non perfetto nella circostanza.

17' GOOOOOL STELLA ROSSA! Pareggio dei serbi con il colpo di testa di Degenek sugli sviluppi di un calcio d'angolo, nulla da fare per Von Ballmoos.

21' Pericoloso lo Young Boys! Borjan due volte decisivo su Ngamaleu ed Aebischer.

36' Stella Rossa vicina al gol! Marin sfiora il vantaggio, determinante il salvataggio sulla linea di Lustenberger.

39' Risponde lo Young Boys! Parata di Borjan su Ngamaleu che aveva ben indirizzato sul secondo palo!

45' Fine primo tempo!

46' Si riparte!

46' GOOOOOOL STELLA ROSSA! Rimonta dei serbi, rete di Garcia! L'esterno argentino è bravo sul filtrante di Marin e batte Van Ballmoos!

53' Grande reazione dei serbi che stanno conquistando una vittoria importante per il passaggio del turno.

60' Young Boys vicino al 2-2! Assalé si divora il pareggio! Graziato Borjan immobile sul tentativo a lato da pochi passi!

67' Spinge ancora lo Young Boys! Borjan si oppone alla botta di Aebischer!

72' Fassnacht! Colpo di testa alto di poco, ancora elvetici in avanti!

74' Calcio di rigore per lo Young Boys! L'arbitro rivede tutto al Var e sanziona il fallo di Boakye su Ngamaleu!

75' GOOOOOL YOUNG BOYS! Pareggiano gli elvetici con Hoarau che appena entrato spiazza il portiere!

FINALE! Finisce 2-2 tra Young Boys e Stella Rossa.

OLYMPIACOS-KRASNODAR 4-0

1' Si parte!

10' Ci prova Wanderson per ben due volte, ma la mira non è delle migliori. Si salva l'Olympiacos.

15' Pericoloso Bouchalakis che s'inserisce e colpisce di testa: attento Kambolov che devia il suo tentativo.

25' Regna l'equilibrio ad Atene. Le due squadre si studiano, ma non riescono ad affondare il colpo.

30' GOOOOOL OLYMPIACOS! Arriva il gol dei greci con Guerrero! Destro piazzato dal limite dell'area, Spajic chiude in ritardo: nulla da fare per Safonov.

40' Fatica il Krasnodar a reagire. Fin qui gestisce senza problemi l'Olympiacos.

42' Podence! Numero dell'esterno e palla che finisce a lato di un soffio! Spingono i greci alla ricerca del secondo gol!

45' Show di Valbuena che va vicino al raddoppio! L'Olympiacos va ancora vicino al raddoppio!

45' Fine primo tempo!

46' Si riparte!

55' L'Olympiacos attacca ancora, il Krasnodar non si è ancora reso davvero pericoloso.

60' Il Krasnodar prova a reagire. I russi rimangono ancora aggrappati alla qualificazione, ma serve di più.

75' Non riesce ancora il Krasnodar a rendersi pericoloso, l'Olympiacos, però, non può essere completamente soddisfatto della vittoria di misura in vista del ritorno in Russia.

78' GOOOOL OLYMPIACOS! Arriva il secondo gol per i greci. Altra gran giocata di Valbuena che apre per Randelovic, appena entrato, che in diagonale segna il 2-0!

85' GOOOOOL OLYMPIACOS! Ancora un gol per i greci, ancora a segno Randelovic! Tutto facile per l'Olympiacos che si avvicina alla qualificazione!

87' GOOOOL OLYMPIACOS! Poker dei greci con Podence che segna con un morbido tocco sotto!

FINALE! Poker dell'Olympiacos che ipoteca la qualificazione.

20.57 - Formazioni sul terreno di gioco. Tra poco l'inizio dei primi tempi sui tre campi.

20.42 - Nella serata di martedì da segnalare le vittorie esterne di Slavia Praga e Bruges, rispettivamente contro Cluj e LASK. L'Ajax di ten Hag non è andato oltre il pareggio esterno a Nicosia contro l'Apoel.

20.41 - Ecco le formazioni ufficiali

DINAMO ZAGABRIA-ROSENBORG

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Livakovic; Stojanovic, Dilaver, Peric, Leovac; Ademi, Moro; Hajrovic, Olmo, Orsic; Petkovic. All. Bjelica

ROSENBORG (4-3-3): Hansen; Hedenstad, Hovland, Reginiussen, Meling; Jensen, Lundemo, Konradsen; Akintola, Soderlund, Adegbenro. All. Horneland

OLYMPIACOS-KRASNODAR

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Sà; Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas; Bouchalakis, Guilherme; Masouras, Valbuena, Podence; Guerrero. All. Martins

KRASNODAR (4-3-3): Safonov; Petrov, Spajic, Fjoluson, Ramirez; Vilhena, Kambolov, Cabella; Wanderson, Berg, Namli. All. Matveev

YOUNG BOYS-STELLA ROSSA

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Lotomba, Lustenberger, Zesiger, U. Garcia; Sierro, Martins Pereira; Assalé, Aebischer, Ngamaleu; Nsame. All. Seoane

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gobeljic, Degenek, Pankov, Rodic; Canas, Ivanic; E. Garcia, Marin, Vukanovic; Boakye. All. Milojevic

20.40 - Chi avrà la meglio nel doppio confronto si qualificherà per la fase a gironi che comincerà il 17 settembre. Le gare di ritorno di questo spareggio si giocheranno, a campi invertiti, martedì 27 e mercoledì 28 agosto, alla stessa ora.

20.35 - Squadre in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

20.30 - Buonasera cari amici di TMW, Andrea Carlino vi dà il benvenuto a Diretta Champions League, la cronaca testuale dei play-off di qualificazione alla massima competizione europea.