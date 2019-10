LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Metz, Reims e Tolosa ok, Amiens pari in extremis

Risultati e marcatori della 10a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Siamo giunti al termine della diretta testuale delle gare valide per la decima giornata di Ligue 1. Da parte di Andrea Piras il più cordiale buon proseguimento di serata sempre sulle pagine di TMW.

21.56 - Domani andranno in scena tre partite: si aprirà alle 15 con Bordeaux-Saint-Etienne mentre alle 17 scenderanno in campo Monaco e Rennes. Alle 21 chiuderà la giornata Olympique Marsiglia-Strasburgo.

21.55 - Si sono concluse le gare delle ore 20. Questi i risultati finali:

Angers-Brest 0-1

Metz-Nantes 1-0

Nimes-Amiens 1-1

Reims-Montpellier 1-0

Tolosa-Lille 2-1

ANGERS-BREST 0-1

20.01 - Inizia il match.

6' - Ospiti propositivi con Grandsir che pesca Charbonnier sulla corsa ma l'attaccante del Brest viene colto in posizione di fuorigioco.

10' - Ancora Brest in avanti con Charbonnier che prova ad esplodere il destro da fuori area, si salva la difesa dell'Angers.

14' - Azione di El Melali sulla fascia destra. L'esterno bianconero viene atterrato da Baal e guadagna un calcio di punizione.

19' - Il Brest costruisce di più ma è impreciso, come in occasione della conclusione di Faussurier completamente fuori misura.

25' - Calcio d'angolo per l'Angers. Mangani si presenta dalla bandierina, ma il suo cross è di facile lettura per i difensore del Brest.

28' - El Melali!! Occasione per l'Angers!! Ancora Mangani da corner serve la testa dell'esterno bianconero, ma Larsonneur toglie il pallone dalla porta.

35' - Alioui!! Pennellata di Mangani per l'attaccante dell'Angers che colpisce testa deviando sopra la traversa.

40' - Ultimi cinque minuti del primo tempo: Angers e Brest sempre ferme sullo 0-0.

20.48 - Il direttore di gara dice che può bastare e manda le squadre negli spogliatoi. 0-0 fra Angers e Brest.

21.03 - Ripresa al via.

51' - Il Brest apre la ripresa in avanti ma il destro da fuori area di Autret si spegne abbondantemente sul fondo.

56' - Mangani porta palla sulla trequarti, avanza e prova ad esplodere il mancino ma il centrocampista dell'Angers non inquadra lo specchio della porta.

60' - Angers in avanti con Traoré ma la conclusione del centrocampista bianconero termina a lato.

67' - Gol di Cardona!! Brest in vantaggio!! Lasne pesca l'attaccante sul lato destro dell'area. La sua conclusione si spegne alle spalle di Butelle.

72' - Pereira!! Occasione per l'Angers!! Traversone di Pellenard per la testa del centrocampista bianconero ma il suo colpo di testa viene deviato in corner dall'ottimo intervento di Larsonneur.

77' - Traoré!! Occasione per l'Angers!! Colpo di testa del centrocampista bianconero su cross di Mangani, Larsonneur salva tutto.

81' - Angers ancora in avanti con Pereira ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa del Brest.

85' - Pavlovic!! Occasione per l'Angers!! Colpo di testa del difensore bianconero su cross di Mangani. Larsonneur alza sopra la traversa.

89' - Pavlovic!! Angers vicino al pari!! Ancora un'incornata del difensore bianconero e ancora Larsonneur super a negare la gioia del gol.

21.49 - Triplice fischio del direttore di gara. Il Brest viola 1-0 il campo dell'Angers.

METZ-NANTES 1-0

20.00 - Fischio d’inizio.

5' - Abeid!! Occasione per il Nantes!! Il centrocampista gialloverde calcia dalla distanza ma il pallone si perde di un soffio sul fondo.

10' - Prova a ripartire l'Amiens con Otero ma l'esterno colpisce il pallone con la mano. Punizione per il Metz.

15' - Se n'è andato il primo quarto d'ora. Reti bianche ancora fra Metz e Nantes.

18' - Passaggio profondo di Maiga per Boye ma il difensore del Metz viene colto in posizione irregolare.

23' - Ci prova il Nantes con un destro dalla lunga distanza di Touré ma il pallone non inquadra lo specchio della porta.

29' - Ospiti ancora in avanti con Coulibaly che pesca Simon ma il suo destro si spegne a fondo campo.

33' - Nantes in avanti con Appiah che serve Blas ma la sua conclusione è troppo debole e viene bloccata da Oukidja.

40' - Ci prova il Metz con un passaggio profondo di Gakpa per Diallo ma è tutto fermo per una posizione irregolare dell'attaccante.

20.48 - Squadre negli spogliatoi: reti bianche fra Metz e Nantes.

21.04 - Battuto il primo pallone della ripresa.

47' - Nantes che ci prova con un colpo di testa di Coulibaly. Pallone troppo centrale, nessun problema per Oukidja.

52' - Ambrose!! Occasione per il Metz!! Cross al bacio di Centonze per la testa del numero 9 granata ma il pallone si perde sopra la traversa.

57' - Intervento falloso di Sunzu ai danni di Bristol. Calcio di punizione per il Nantes.

63' - Rosso per Molla Wagué!! Nantes in dieci!! L'ex Udinese interviene in maniera scomposta su Diallo. Punizione per il Metz e gialloverdi in inferiorità numerica.

66' - Spinge il Metz con Traoré ma la sua conclusione dalla distanza viene respinta da un difensore del Nantes.

70' - Venti minuti più recupero al termine del match. Reti bianche ancora fra Metz e Nantes.

75' - Padroni di casa in avanti con Gakpa che serve Ambrose ma la sua conclusione si perde abbondantemente sul fondo.

80' - Traversone sugli sviluppi di un corner di Traoré e colpo di testa di Gakpa ma il pallone termina a lato.

86' - Gol di Diallo!! Il Metz passa in vantaggio!! Conclusione dall'interno dell'area di rigore del centravanti granata, Lafont è battuto.

21.49 - Il direttore di gara dice che può bastare e manda le squadre negli spogliatoi. Successo in extremis per il Metz, 1-0 sul Nantes.

NIMES-AMIENS 1-1

20.00 - Si parte.

2' - Subito padroni di casa in avanti con Duljevic ma la sua conclusione viene neutralizzato senza problemi da Gurtner.

10' - Sono trascorsi i primi dieci minuti di gioco a Nimes ma ancora poche le occasioni da gol. Gara molto bloccata.

14' - Kakuta si allarga sulla corsia di destra e va al traversone verso l'area, Briancon è attento e mette in corner.

20' - Ci prova il Nimes con una conclusione di Ripart che viene respinta dalla retroguardia dell'Amiens.

25' - Amines pericoloso con Guirassy ma la sua girata dall'interno dell'area è debole e centrale. Blocca Dias.

30' - Intervento falloso di Guirassy ai danni di Theo Valls, punizione per il Nimes.

36' - Poche occasioni da gol in questo frangente con il gioco che è spezzettato per continui fischi del direttore di gara.

41' - Gol di Pablo Martinez!! Nimes in vantaggio!! Assist su calcio d'angolo di Philippoteaux per la rasoiata del difensore che si spegne alle spalle di Gurtner.

44' - Kakuta!! Occasione per l'Amiens!! Conclusione precisa del trequartista ospite, con Dias che toglie il pallone dall'angolino.

20.47 - Finisce il primo tempo. Nimes avanti 1-0 sull'Amiens.

21.02 - Inizia il secondo tempo.

49' - Valls!! Occasione per il Nimes!! Destro da fuori area del centrocampista biancorosso, pallone che si perde di un soffio sul fondo.

53' - Risponde l'Amiens con una conclusione di Otero dalla lunga distanza, respinta dalla retroguardia del Nimes.

57' - Palo di Mendoza!! Amiens pericolosissimo!! Blin pesca l'esterno in area di rigore ma la sua girata con il mancino si stampa sul montante.

62' - Sarr!! Sventola dalla distanza dell'esterno del Nimes. Gurtner blocca a terra.

68' - Intervento falloso di Denkey ai danni di Dibassy. Ci sarà un calcio di punizione per l'Amiens.

73' - Ci stiamo avviando verso la mezzora della ripresa: Nimes sempre avanti 1-0 sull'Amiens.

77' - Spinge il Nimes alla ricerca del gol del raddoppio, si difende e riparte invece l'Amiens.

82' - Intervento falloso di Dibassy ai danni di Denkey. Calcio di punizione per il Nimes.

85' - Mendoza!! Amiens vicino al pareggio!! Diagonale dall'interno dell'area dell'esterno, Dias in tuffo salva la sua porta.

94' - Gol di Calabresi!! Pareggia l'Amiens!! All'ultimo istante Calabresi riceve in area di rigore e calcia con decisione firmando l'1-1.

21.55 - Finisce qui! All'ultimo istante l'Amiens acciuffa il pareggio: è 1-1 a Nimes.

REIMS-MONTPELLIER 1-0

20.00 - Battuto il primo pallone della sfida.

3' Gol di Abdelhamid!! Reims in vantaggio!! Il difensore biancorosso svetta più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner battuto da Cafaro e supera Rulli.

8' - Ancora Reims con Doumbia ma la sua conclusione da posizione decentrata si perde abbondantemente sul fondo.

10' - Laborde!! Occasione per il Montpellier!! Sugli sviluppi di un corner, l'attaccante arancioblu stacca più in alto di tutti ma mette alto di poco.

12' - Hilton!! Montpellier ad un passo dal pareggio!! Sempre su azione dalla bandierina, il difensore salta di testa ma spedisce alto di un niente.

20' - Venti minuti sul cronometro, Reims avanti 1-0 sul Montpellier grazie alla rete siglata da Abdelhamid.

23' - Cafaro innesca Foket sulla fascia destra. Il suo tentativo di cross viene deviato in corner da Oyongo.

30' - Abdelhamid insegue un pallone nella metà campo avversaria ma finisce per commettere fallo su Laborde. Punizione per il Montpellier.

33' - Gol di Oudin!! Raddoppio del Reims!! Doumbia serve il trequartista che da buona posizione trova il gol del 2-0.

35' - Il VAR annulla il gol!! Dopo aver rivisto l'azione al monitor, il direttore di gara non convalida la rete per una posizione di fuorigioco di Oudin.

44' - Ancora Reims in avanti con Cafaro che calcia dall'interno dell'area. Destro che si spegne di molto a lato.

20.47 - Non c'è più tempo: squadre al riposo con il Reims avanti 1-0 sul Montpellier.

21.02 - Riprende il match.

49' - Si fa vedere il Montpellier con Mullet ma la sua conclusione viene respinta da un giocatore del Reims.

55' - Intervento falloso di Le Tallec ai danni di Doumbia. Calcio di punizione in favore del Reims.

60' - Se n'è andato il primo quarto d'ora in questa ripresa. Reims sempre avanti 1-0 sul Montpellier.

63' - Cafaro!! Occasione per il Reims!! Conclusione angolata dell'esterno biancorosso, Rulli in tuffo devia in corner.

67' - Hilton!! Occasione per il Montpellier!! Colpo di testa del difensore arancioblu sugli sviluppi di un calcio d'angolo, pallone alto di un soffio.

70' - Ancora Reims in avanti. Passaggio filtrante di Oudin per Donis ma la sua conclusione viene bloccata facilmente da Rulli.

77' - Donis!! Destro dell'attaccante del Reims, Rulli blocca a terra senza problemi.

82' - Calcio di punizione per il Reims per un intervento irregolare di Le Tallec ai danni di Romao.

87' - Skuletic!! Occasione per il Montpellier!! Colpo di testa del neoentrato su cross di Savanier, ma la sfera termina alta di un soffio.

21.50 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Il Reims si impone 1-0 contro il Montpellier.

TOLOSA-LILLE 2-0

20.00 - Primo tempo al via.

4' - Intervento falloso di Gabriel ai danni di Gradel. Calcio di punizione per il Tolosa.

8' - Gara troppo spezzettata da interventi del direttore di gara. A compiere una scorrettezza questa volta è Sylla ai danni di Araujo. Punizione per il Lille.

11' - Said!! Ci prova il Tolosa con il suo trequartista, abile a calciare dalla distanza dopo un'azione da corner. Pallone che sorvola la porta di Maignan.

14' - Sangaré!! Occasione per il Tolosa!! Assist dell'ex romanista Vainqueur per il centrocampista viola. La sua conclusione è angolatissima ma Maignan mette in corner.

20' - Soumaré atterra fallosamente Vainqueur. Ci sarà un calcio di punizione per il Tolosa.

27' - Serata no per il Tolosa che deve già compiere il secondo cambio della serata: fuori Diakité dentro Goncalves. In precedenza Sanogo ha sostituito Said.

31' - Palo di Sanogo!! Tolosa vicino al vantaggio!! L'attaccante viola riceve da Dossevi e si coordina bene ma la sua conclusione coglie il montante della porta di Maignan.

36' - Osimhen!! Lille vicino al vantaggio!! Corner di Bamba per la testa del centravanti che da ottima posizione mette alto.

40' - Risponde il Tolosa con Dossevi che conclude dal limite dell'area mettendo abbondantemente a lato.

45' - Traversa di Gradel!! Occasione per il Tolosa!! Conclusione dell'esterno viola in seguito ad una ripartenza con il pallone che si stampa sul montante della porta di Maignan.

20.48 - Dopo tre minuti di recupero l'arbitro dice che può bastare: reti inviolate all'intervallo fra Tolosa e Lille.

21.03 - Si riparte.

50' - Spinge il Tolosa con Sylla che pennella un pallone preciso per Koulouris ma il suo colpo di testa termina fra le braccia di Gurtner.

57' - Gol di Sanogo!! Tolosa in vantaggio!! L'attaccante viola svetta più in alto di tutti sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina superando di testa Maignan.

62' - Palo di Araujo!! Lille pericolosissimo!!Prova a reagire il Lille con una conclusione dalla distanza di Araujo ma la sfera impatta il montante.

64' - Calcio di rigore per il Tolosa!! Tocco di mano di Jeremy Pied all'interno dell'area, il VAR richiama l'attenzione dell'arbitro che assegna la massima punizione per i padroni di casa.

66' - Gol di Gradel!! Il raddoppio del Tolosa!! Conclusione precisa dell'esterno viola e palla in fondo al sacco.

72' - Bradaric serve Bamba sulla corsia di sinistra. Il suo tentativo di cross viene deviato in corner dall'ottimo intervento difensivo di Gradel.

76' - Koulouris!! L'attaccante del Tolosa colpisce di testa su cross di Sylla. Pallone che sorvola la traversa.

82' - Calcio di rigore per il Tolosa!! Ancora un tocco di mano di Pied visto dal VAR. Sarà massima punizione per i padroni di casa.

84' - Gradel calcia alto!! Rigore fallito dall'esterno viola che calcia alto sopra la traversa.

87' - Ultimi assalti del Lille. José Fonte colpisce di testa su cross di Yazici ma il pallone termina a fondo campo.

93' - Gol di José Fonte!! Accorcia le distanze il Lille!! Colpo di testa del difensore sugli sviluppi di un calcio da fermo e palla in fondo al sacco.

21.53 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Il Tolosa batte il Lille 2-1.

19.55 - Le dieci squadre impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

19.35 - Sono cinque le gare che si giocheranno fra poco più di venticinque minuti:

Angers-Brest

Metz-Nantes

Nimes-Amiens

Reims-Montpellier

Tolosa-Lille

19.30 - Nell'anticipo delle 17.30 Lione e Dijon hanno pareggiato per 0-0.

Amanti del calcio francese buona sera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare della 10a giornata di Ligue 1.