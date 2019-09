LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Pareggio per Bordeaux e Monaco, Nizza ok

© foto di Giacomo Morini

21.54 - Ecco i risultati delle sfide delle 20.

Reims-Monaco 0-0

Nimes-Tolosa 1-0

Bordeaux-Brest 2-2

Metz-Amiens 1-2

Nizza-Dijon 2-1

1' - Partiti!

8' - Primi affondi del Monaco senza fortuna, si sente la mancanza di Ben Yedder e Slimani per la squadra del Principato.

9' - Primo tiro del Monaco, ci ha provato l'ex Milan Bakayoko con deviazione ma trova la parata del portiere del Reims.

10' - Grande occasione per il Reims, destro pulito di Doumbia che viene respinto in tuffo dell'estremo difensore ospite.

23' - Occasione per Dia che riceve in area di rigore e spara di poco alto sopra la traversa.

26' - Oudin per il Reims aveva fallito praticamente un gol già fatto, l'assistente poi sbandiera il fuorigioco.

33' - Sicuramente meglio il Reims di un Monaco mai veramente pericoloso.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

48' - Che occasione per Keita Baldé, l'ex Lazio riceve in area di rigore e calcia ma trova la respinta del portiere del Reims.

64' - Monaco che prova a rendersi pericoloso, partita abbastanza bloccata.

69' - In campo anche Donis per il Reims.

72' - Tentativo di Keita, murato dalla difesa di casa.

74' - In campo anche l'ex Lipsia Augustin per il Monaco.

79' - Grande occasione per il Monaco, tiro a giro del russo Golovin e super risposta in tuffo dell'estremo difensore del Reims.

89' - Monaco che poteva sfruttare meglio il contropiede, Onyekuru che si allunga troppo la sfera in uno contro uno con il portiere.

---FINE PARTITA---

NIMES-TOLOSA 1-0

1' - Partiti!

3' - Interviene il VAR per il Nimes, possibile calcio di rigore per i padroni di casa.

4' - Non è stato giudicato falloso il contatto, nessuno rigore per il Nimes.

14' - Ci ha provato il Tolosa direttamente da calcio di punizione con Gradel, tiro fuori misura dell'ivoriano.

26' - Partita che non si sblocca, Nimes che era partito abbastanza bene in avvio.

39' - GOL DEL NIMES! Gol bellissimo di Philippoteaux che dal limite dell'area di rigore piazza un pallone che si stampa all'incrocio dei pali.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

51' - Annullato il raddoppio del Nimes, Ripart pescato in fuorigioco.

75' - Pochissime emozioni in questa fase di gara.

80' - Tolosa in dieci uomini, espulsione diretta di Diakite.

---FINE PARTITA---

BORDEAUX-BREST 2-2

1' - Partiti!

5' - Briand prova a farsi spazio in area avversari, fermato al momento di calciare.

6' - GOL DEL BORDEAUX! HA SEGNATO BRIAND! Arriva il vantaggio dei Girondini, calcio di punizione Benrahou e colpo di testa vincente di Jimmy Briand.

10' - Per il Brest ha provato la risposta Grandsir ma senza la convinzione necessaria.

20' - PARI DEL BREST! HA SEGNATO GRANDSIR! Risponde il Brest che pareggia, traversone di Court e spaccata vincente dell'ex Monaco Grandsir che manda in rete.

43' - Gioco spezzettato da qualche intervento pericoloso di troppo, poca calma e nessuna occasione dopo le due reti.

46' - GOL DEL BREST! HA SEGNATO AUTERT! Allo scadere si porta avanti il Brest, azione di contropiede finalizzata da Autert che deposita in rete di piatto sinistro.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

53' - Ad un passo dal pareggio il Bordeaux, occasione per Otavio e pallone fuori di un soffio.

59' - Tentativo di Hwang, pallone che viene ribattuto dalla difesa del Brest.

65' - Calcio di punizione, Benrahou calcia con il destro ma colpisce la traversa.

70' - GOL DEL BORDEAUX! HA SEGNATO PABLO! Pari del Bordeaux, colpo di testa vincente su calcio d'angolo di Pablo.

78' - Bordeaux ad un passo dal tris, ottima occasione per Kalu che spara addosso al portiere avversario.

85' - Tentativo dell'ex Udinese Battocchio, pallone che termina di poco a lato.

---FINE PARTITA---

METZ-AMIENS 1-2

1' - Partiti!

15' - Aggiornamento quando è passato un terzo di questo primo tempo, nessun'occasione da ambo i lati.

23' - Tentativo di Otero che non riesce ad imprimere la giusta forza alla sfera.

26' - Primo cambio per l'Amiens con l'infortunio dell'esperto Jallet, in campo Lefort.

30' - Amiens pericoloso, Guirassy si libera e calcia in area di rigore ma trova la pronta risposta di Oukidjia.

37' - Ancora Guirassy pericoloso per gli ospiti, pallone alto sopra la traversa.

40' - GOL DELL'AMIENS! HA SEGNATO GUIRASSY! Alla terza occasione non sbaglia, pallone scodellato in mezzo da Blin e colpo di testa vincente di Guirassy.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

54' - GOL DELL'AMIENS! HA SEGNATO DIBASSY! Raddoppio dell'Amiens, traversone dalla destra di Guirassy per la spaccata vincente di Dibassy.

61' - In campo anche Ambrose nei padroni di casa per assaltare.

68' - GOL DEL METZ! HA SEGNATO DIALLO! Il Metz riapre la sfida, pallone in area per Diallo che stoppa e calcia con il destro mandando in fondo al sacco.

87' - Metz vicino al pareggio, Diallo scatta sul filo del fuorigioco ma va soltanto a passi dalla doppietta.

---FINE PARTITA---

NIZZA-DIJON 2-1

1' - Partiti!

12' - Dominio territoriale dei padroni di casa ma nessuna vera occasione da rete.

14' - Prima occasione per il Nizza, Dolberg servito in piena area di rigore ma sbaglia la misura del destro. Grande opportunità fallita per l'ex Ajax.

22' - GOL DEL DIJON! HA SEGNATO TAVARES! Vantaggio degli ospiti, corsa sul filo del fuorigioco di Tavares che arriva in area di rigore e con l'interno destro realizza il primo gol della serata.

27' - Benitez salva il Nizza, grande parata del portiere di casa sul colpo di testa di Tavares vicino alla doppietta.

29' - GOL DEL NIZZA! HA SEGNATO DOLBERG! Il tanto chiacchierato Kasper Dolberg stavolta non sbaglia, tocco sotto a tu per tu con il portiere e pari del Nizza.

35' - Primo gol con la nuova maglia quindi per l'ex promessa dell'Ajax Kasper Dolberg.

41' - Altra parata decisiva di Benitez, stavolta il portiere del Nizza respinge il tentativo di Mavididi.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

47' - GOL DEL NIZZA! HA SEGNATO ATAL! Partenza con il botto per il Nizza, ribalta il risultato la squadra di casa con il gran gol di Atal con il destro sotto la traversa.

66' - Qualche problema fisico per Ounas, lascia il campo l'ex Napoli.

70' - Problemi fisici anche Racine Coly, costretto ad uscire l'ex difensore del Brescia.

90' - Cyprien tenta la conclusione su calcio di punizione, sfera che termine di poco a lato.

---FINE PARTITA---

19.45 - Intanto è terminato il match delle ore 17.30, i padroni di casa del Marsiglia sono stati bloccati sull'1-1 dal Montpellier. Prima l'autorete di Sarr per gli ospiti, rete del pareggio realizzata da Germain. Partita che si è conclusa con due espulsi per il Marsiglia e uno per il Montpellier.

19.40 - Ecco di seguito le cinque partite che seguiremo questa sera:

Reims-Monaco

Nimes-Tolosa

Bordeaux-Brest

Metz-Amiens

Nizza-Dijon

19.30 - Buonasera gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della sesta giornata di Ligue 1. Dalle ore 20 andremo a seguire le cinque partite in programma.