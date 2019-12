LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Cade il Chelsea, Sheffield al quinto posto

© foto di Giacomo Morini

17.54 - Fine delle gare, ecco i risultati finali:

Liverpool-Watford 1-0 (giocata alle 13.30)

Burnley-Newcastle 1-0

Chelsea-Bournemouth 0-1

Leicester-Norwich 1-1

Sheffield United-Aston Villa 2-0

1' - Partiti!

3' - Subito un'occasione per gli ospiti, ci ha provato Fraser con il destro impegnando Kepa.

8' - Grande occasione per il Chelsea, destro ravvicinato di Mount che viene respinto in uscita dal portiere ospite.

13' - Emerson penetra in area di rigore e prova il mancino, parata facile.

17' - Nuovamente pericoloso il Chelsea, ci ha provato Abraham e pallone sull'esterno della rete.

24' - Ha provato a svettare in area di rigore avversario Rudiger, pallone respinto.

32' - Qualche protesta di Willian per un tocco di mano all'interno dell'area di rigore avversaria, il VAR non interviene.

40' - Si gioca praticamente soltanto in una metà campo ma il Chelsea fa fatica a concludere in porta.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Partiti!

51' - Grande contropiede di King che arriva in area di rigore del Chelsea ma manca il tocco vincente per sbloccarla.

62' - Grande chiusura di Zouma che nega la gioia del gol a King in scivolata.

65' - Lampard rinforza il centrocampo, fuori Pulisic ed in campo Mateo Kovacic.

66' - Sempre pericoloso il Bournemouth quando attacca con King che sfiora il gol del vantaggio.

72' - Occasione colossale fallita da Abraham, colpo di testa in area piccola e sfera tra le braccia del portiere.

76' - Traversone di Azpilicueta per Abraham che di testa non inquadra lo specchio della porta.

85' - GOL DEL BOURNEMOUTH! HA SEGNATO GOSLING! Il Bournemouth è avanti dopo un consulto con il VAR, Gosling in posizione regolare scavalca Kepa con il pallonetto e manda in rete.

93' - Ci ha provato dalla distanza Mateo Kovacic, respinta in tuffo di Ramsdale.

---FINE PARTITA---

1' - Partiti!

5' - Ci ha provato Carroll con il colpo di testa, pallone che termina a lato.

12' - Grande occasione per i padroni di casa, conclusione di McNeil ma arriva la grande parata di Dubravka.

15' - Rapido check del VAR che non concede il penalty al Burnley.

26' - Occasione per il Newcastle, tentativo di Hayden che termina di poco alto sopra la traversa.

38' - Botta subita da Tarkowski che prova a stringere i denti.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Partiti!

50' - Ci ha provato Longstaff ma con poca fortuna.

58' - GOL DEL BURNLEY! HA SEGNATO WOOD! La sblocca il Burnley, ancora a segno il neozelandese Chris Wood per i padroni di casa.

68' - Vicino al raddoppio il Burnley, arriva in area di rigore Cork che viene però frenato da Dubravka.

73' - Grande giocata in area di rigore di Chris Wood che prova a raddoppiare, pallone che termina di poco alto.

81' - Per il Newcastle fuori Atsu ed in campo il giapponese Muto.

83' - Ancora un tentativo del Newcastle, ad un passo dal gol Gayle.

1' - Partiti!

12' - Meglio lo Sheffield United che questa fase iniziale della gara.

17' - Partita abbastanza maschia con due cartellini gialli per i padroni di casa.

21' - Prova ad uscire dal guscio l'Aston Villa con qualche azione personale da parte dell'ex Ajax e Lille El Ghazi.

25' - Qualche problema fisico per Guilbert dei Villans, vedremo se riuscirà a proseguire la sfida.

35' - Attacca l'Aston Villa senza trovare la via del gol.

42' - Tentativo di McGoldrick che viene respinto dalla difesa ospite.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Partiti!

50' - GOL DELLO SHEFFIELD! HA SEGNATO FLECK! Arriva il vantaggio dei padroni di casa, mancino vincente in area di rigore di Fleck che sblocca il punteggio.

57' - Ci prova l'Aston Villa, destro di Wesley che termina di poco alta sopra la traversa.

58' - Altra occasione per l'Aston Villa ma stavolta spreca tutto Jack Grealish da buona posizione.

73' - RADDOPPIO SHEFFIELD! HA SEGNATO FLECK! Ancora Fleck e lo Sheffield vola, grandissima realizzazione del numero quattro dei padroni di casa.

78' - CALCIO DI RIGORE PER L'ASTON VILLA!

79' - RIGORE FALLITO! Grealish spara direttamente sulla traversa.

81' - Ci prova nuovamente lo Sheffield, calcia McGoldrick ma trova la respinta di Heaton.

90' - Nuovamente vicino al gol McGoldrick, pallone di poco a lato.

---FINE PRIMO TEMPO---

15.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della diciassettesima giornata di Premier League. Andremo a seguire le quattro sfide in programma, questo l'elenco:

