LIVE TMW - Istanbul Başakşehir, Tekdemir: "Orgoglioso Under sia alla Roma"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

Fonte: Dall'inviato all'Olimpico

18.45 - Al fianco del tecnico Okan Buruk, siede Tekdemir. Queste le sue parole in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League tra Roma e Istanbul Basaksehir:

19.00 - Inizia la conferenza stampa: ""Questa sarà la nostra prima partita in Europa League, incontreremo una squadra forte e motivata. Sappiamo che la Roma ha in rosa degli elementi molto buoni. Iniziare bene in queste partite è fondamentale, non vogliamo ripetere quanto fatto contro l'Olympiakos, perché in questo tipo di partite, se non inizi bene, gli avversari non ti perdonano. Siamo pronti e cercheremo di ottenere un buon risultato, giocando al meglio".

Sulle sue condizioni e Under

"Sono stato infortunato per tre settimane e sono tornato la scorsa settimana. Mi manca un po' di ritmo, ma tornerà giocando. Purtroppo si è infortunato Under e non potremo vederlo. Sono contento per lui ed è motivo di orgoglio che sia alla Roma. Gli auguro il meglio. Forse questa sera lo vedrò".

Dove vedi migliorato Under?

"E' un calciatore che da noi ha dimostrato subito il suo valore. Vedo dei miglioramenti quotidianamente. Ci sentiamo spesso. Credo sia un giocatore che arriverà a un certo livello e ci fa sentire orgogliosi".

Hai giocato tutta la carriera nell'Istanbul Basaksehir, ti senti orgoglioso di questo? Ti sarebbe piaciuto incontrare De Rossi?

"Vi ringrazio per il paragone con De Rossi. Sono anni che sono nel Basaksehir e voglio cercare di arrivare alla Champions e vincere il più possibile con questa squadra".

19.29 - Termina la conferenza stampa