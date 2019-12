© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata in casa del Bournemouth, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha detto: "Non si tratta di essere costantemente esaltati, si tratta di fare le cose giuste. Non ci sono stati molti momenti difficili sul quale difendere e questo è bello, importante. Quasi un giorno perfetto. Non voglio dare la colpa al gruppo precedente, ma questo è un gruppo speciale. Senza questo non avremmo alcuna possibilità di realizzare i sogni del Liverpool. È stata una prestazione professionale, controllata, abbiamo segnato gol meravigliosi. Spero solo che per Lovren si tratti solo di crampi, ma è stata una giornata quasi perfetta".