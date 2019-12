© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua la striscia di vittorie del Liverpool che ha battuto il Watford per 2-0. Dopo la gara Jurgen Klopp ha detto: "Non è stata la nostra migliore prestazione ma ne sono più che felice. A questo punto devi mostrare resistenza e credo che l'abbiamo fatto oggi. Abbiamo tante gare ma siamo felici di questo. Il Watford ha avuto le sue possibilità, ma noi abbiamo segnato le nostre. Avremmo potuto rendere la gara più facile per noi, ma è sempre stata sotto controllo. Infortunio Wijnaldum? Il nostro problema principale è perdere giocatori. Ci piace giocare tante partite, ma perdere giocatori non rende tutto più facile".