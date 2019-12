© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo il commento a caldo di Jurgen Klopp, dopo il rinnovo fino al 2024 del suo allenatore il Liverpool ha pubblicato anche delle dichiarazioni congiunte del patron John Henry, del co-proprietario Mike Gordon e del presidente Tom Werner: "Siamo davvero felici di aver raggiunto un'intesa con Klopp per il rinnovo. Siamo sicuri che i tifosi saranno d'accordo con noi, questa è una notizia meravigliosa e oggi a Liverpool c'è grande entusiasmo a livello professionale e anche umano. Riteniamo che non esista manager migliore di Jurgen, questo nuovo accordo dà continuità al lavoro straordinario fatto negli ultimi quattro anni". Lo riporta il sito ufficiale dei Reds.