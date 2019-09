© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Liverpool è in vantaggio sul Newcastle dopo 45 minuti, ma poco prima del duplice fischio dell'arbitro Jurgen Klopp ha dovuto sostituire Divock Origi, schierato oggi titolare per dar riposo a Firmino. L'attaccante belga, però, ha rimediato una distorsione alla caviglia ed è stato rimpiazzato proprio dall'ex Borussia Moenchengladbach. I Reds martedì giocheranno al San Paolo con il Napoli per il debutto in Champions League e, a questo punto, pare complicato un recupero lampo per Origi.