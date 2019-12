© foto di Bartoli Davide

Freddy Ljungberg chiede chiarezza. L'allenatore ad interim dell'Arsenal, come riporta oggi il Sun, ha chiesto alla società di scegliere quanto prima il nuovo allenatore definitivo, non intenzionato a bruciarsi la carriera come capro espiatorio di questo momento assai complicato per i Gunners. Da quando ha sostituito Unai Emery in panchina, lo svedese ha collezionato d'altronde due sconfitte, due pareggi e una sola vittoria.