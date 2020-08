Arsenal, Edu: "Per sempre riconoscenti a Ljunberg ma capiamo il suo desiderio di essere allenatore"

Il direttore tecnico dell'Arsenal Edu ha parlato così dell'addio di Ljungberg: "Siamo davvero dispiaciuti di vedere Freddie andarsene perché sappiamo quanto ama l'Arsenal. Tuttavia, sappiamo che ha avuto varie opportunità negli ultimi 12 mesi ed è sempre rimasto. Ora ha l'opportunità di considerare altre opzioni e ha senso per la sua carriera in questo momento. Freddie ha dato un enorme contributo nel suo ruolo di allenatore, soprattutto quando ha guidato la squadra durante quel periodo difficile tra la partenza di Unai Emery e l'arrivo di Arteta. Saremo per sempre grati per quello che ha fatto allora e per quello che ha fatto da allora, ma riconosciamo pienamente il suo desiderio di andare avanti ed essere lui stesso un allenatore".