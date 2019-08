Lukaku prende la 9 di Icardi. Quella del Manchester United a Martial

© foto di imago sportfotodienst

Romelu Lukaku è entrato da poche ore nell'universo dell'Inter, prendendosi di "forza", come nel suo stile, il numero 9 dei nerazzurri, appartenuto fino a poche ore fa a Mauro Icardi, ma lasciando vacante lo stesso numero di maglia nel Manchester United. Anche qui il posto è rimasto vuoto per poco: il club inglese ha infatti informato che sarà preso da Anthony Martial, il quale aveva invece l'11 e che torna a vestire il numero con cui ha sorpreso l'intera Europa del calcio nel tempo in cui era al Monaco.