Malmoe in rivolta contro Ibra: petizione popolare per spostare la statua

La rivolta contro Zlatan Ibrahimovic non è ancora finita. Mentre il nuovo socio dell'Hammarby riflette sulla sua futura squadra da calciatore, i tifosi del Malmoe continuano infatti a vandalizzare la sua statua davanti allo stadio proprio per colpa del tradimento consumato pochi giorni fa. Tanto da aver costretto le forze dell'ordine a riattivare in queste ore il servizio di vigilanza.

Proteste su proteste - Così, oltre alla nuova scritta "Judas" apparsa sulla statua e alla deturpazione del suo mosaico nei pressi di Rosengard (vecchio quartiere di Ibra), nel frattempo al comune di Malmoe sono arrivate più di 550 richieste per far spostare la sua effigie a Stoccolma, proprio davanti allo stadio dove gioca l'Hammarby. Una frattura ormai insanabile che, come riporta La Gazzetta dello Sport, obbligherà per legge il Consiglio comunale di Malmoe a discutere ufficialmente l'argomento in tempi brevi.