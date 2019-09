© foto di Francesca Ceciarini

In Inghilterra, in queste ore, sta facendo discutere una ripresa video legata alla partita di ieri tra West Ham e Manchester United, vinta 2-0 dagli Hammers. In tribuna però è andato in scena un particolare siparietto tra Phil Jones, difensore dello United, ed il vicepresidente esecutivo del club, Ed Woodward. In riferimento all'ennesima brutta prestazione dei Red Devils, il centrale inglese si lascia scappare, si legge piuttosto nitidamente dal labiale, un "sacked in the morning", che suona più o meno come: "Domattina sarà già licenziato". Una battuta presa tutt'altro che bene da Woodward, il quale - accortosi di essere ripreso dalle telecamere - si è voltato freddando il giocatore senza troppi giri di parole: "Siamo ripresi, stai zitto". Un episodio che probabilmente racconta meglio di tanti altri il momento complicato che si vive nello spogliatoio del Manchester United. E il posto di Solskjaer continua ad essere a rischio.