I tempi stringono e il Manchester United deve fare in fretta per poter risolvere il problema Bailly. Il difensore ivoriano ha subito un infortunio al ginocchio durante la recente amichevole contro il Tottenham, dunque bisogna operare sul mercato. Come riportato dal Mirror i red devils sono disposti a pagare gli 80 milioni di sterline richiesti dal Leicester.