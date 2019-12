© foto di imago sportfotodienst

Dopo il derby vinto in casa del City, l'attaccante del Manchester United Marcus Rashford è intervenuto ai microfoni della BBC: "Soprattutto nel primo tempo è stato divertente giocare. È stata una sensazione fantastica, saremmo potuti arrivare all'intervallo con tre o quattro gol. La squadra è stata fantastica, ogni singolo giocatore, ora pero dobbiamo trovare continuità. Sul rigore? Ho cercato di mantenere la calma e di segnare il primo goal. Era un momento importante della gara, la cosa importante è che ci ha messo in una buona posizione come squadra".