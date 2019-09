Man United, si lavora al rinnovo di contratto dell'U20 Angel Gomes

Il Manchester United ha capito che i successi passano anche dai giovani. E' per questo che - si legge sul quotidiano Manchester Evening News - in questo momento è attento anche a salvaguardare i patrimoni a disposizione, evidentemente per lo scotto dovuto alla cessione a zero e riacquisto a suon di milioni di Paul Pogba. Angel Gomes, centrocampista dell'Under 20 inglese, è uno dei migliori prospetti dei Red Devils, che stanno provando a rinnovargli il contratto proprio in questi giorni.