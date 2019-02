© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sua edizione odierna il London Evening Standard sottolinea che Ed Woodward, direttore esecutivo del Manchester United è sotto osservazione. Il fallimento degli ultimi progetti ha generato una corrente critica tra i proprietari del club inglese che iniziano a mettere in discussione il lavoro di Woodward che ora dovrà scegliere il nuovo allenatore e organizzare il mercato estivo nel migliore dei modi per non perdere il suo posto.