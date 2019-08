Manchester City, Ederson da record: 50° clean sheet con i Citizens

Il portiere del Manchester City Ederson ha infranto un nuovo record con la maglia dei Citizens. L'estremo difensore brasiliano, non subendo gol nella prima giornata contro il West Ham, ha conquistato il cinquantesimo clean sheet in tre stagioni, un dato davvero interessante per Pep Guardiola.

