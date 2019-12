Manchester City, Guardiola: "Vinto per il prestigio e per migliorare"

Dopo la vittoria per 4-1 sulla Dinamo Zagabria, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato così: "Nel primo tempo abbiamo faticato un po' ma abbiamo giocato 75 minuti molto, molto bene in generale. Quindi è un buon risultato. Ci eravamo qualificati ma siamo venuti qui per il club, per il prestigio e per imparare a giocare al meglio in questa competizione. Avevamo molte assenze, loro avevano quattro defezioni in difesa ma abbiamo avuto un buon risultato e speriamo che ci possa aiutare in futuro".