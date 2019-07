Manchester City, Rodri vicinissimo: pagati i 70 mln di clausola all'Atletico

Si avvicina l'acquisto di Rodri, talentuoso centrocampista classe '96 in forza all'Atletico Madrid. Secondo quanto riferito da AS, infatti, gli inglesi del Manchester City sono vicinissimi a metterlo sotto contratto, in quanto pochi minuti fa si sono visti i rappresentanti di Hernandez negli uffici della Liga per versare la quota di 70 milioni di euro, che rappresenta sua la clausola rescissoria.