© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata nel derby, il difensore del Manchester City Kyle Walker ha detto: "Noi come difensori dobbiamo tenere le mani a posto. Dobbiamo tenere la porta inviolata e gli attaccanti forse devono aiutarci. Lo United aveva un piano di gioco e ha funzionato. Hanno giocatori veloci in spazi ampi e ti sanno fare male. Hanno giocato meglio di noi e bisogno ammetterlo. Non posso criticare il manager. Ha vinto numerosi trofei. Non posso puntargli il dito contro. Sarà difficile, il Liverpool sta facendo benissimo. Stanno guadagnando vittorie su vittorie e noi no. C'è un grande divario ma combatteremo fino alla fine".