© foto di Francesca Ceciarini

Matteo Darmian, terzino del Manchester United, ha parlato ai microfoni di Sky: "Ho lavorato duro per poter rientrare, adesso sto bene fisicamente e sono disponibile per dare una mano alla squadra. Adesso dobbiamo invertire questo trend negativo, restano poche partite e sappiamo quanto è importante arrivare fra le prime quattro. Giocare per il Manchester United è un grande onore, indossare questa maglia è una grande responsabilità".