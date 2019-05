Manchester United, obiettivo Rabiot: il francese piace a Solskjaer

© foto di Insidefoto/Image Sport

A sorpresa, Adrien Rabiot potrebbe essere il nome nuovo per il Manchester United. Il francese, 24 anni, ha vissuto una seconda parte di stagione da separato in casa al Paris Saint-Germain e le trattative col Barcellona, che sembrava averlo in pugno, si sono interrotte con i catalani che hanno preferito investire su De Jong dell'Ajax. Secondo il Manchester Evening News, potrebbe essere lui a rinforzare il centrocampo di Solskjaer, facendo un percorso inverso rispetto ad Ander Herrera.