© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester United si sta muovendo per sostituire Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da TalkSPORT, i red devils sono pronti a fare un'offerta per Pierre-Emerick Aubameyang. Le prime indiscrezioni parlano di un'offerta di 80 milioni di euro per potersi accaparrare le prestazioni dell'attaccante dell'Arsenal.