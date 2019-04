© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brutto stop per Mario Balotelli che è dovuto uscire nel primo tempo della gara contro il Nimes per infortunio. L'attaccante dell'Olympique Marsiglia infatti ha subito un problema alla coscia destra dopo pochi minuti dall'inizio della gara e dopo aver provato a rimanere in campo, è stato costretto ad uscire al 32' e a lasciare il campo a Germain.