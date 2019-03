Marsiglia, Garcia: "Balotelli va provocato. Ci ha ridato entusiasmo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rudi Garcia, allenatore dell'Olympique Marsiglia, ha speso belle parole per Mario Balotelli, autore fin qui di cinque reti in sette presenze: "Balotelli va provocato. E' un calciatore forte, potente fisicamente. La sua storia dice che quando viene provato lui reagisce. E' attento alle sue reazioni, ma quando ci sono partite come quelle di Nizza si esalta. Io mi sono complimentato con lui, sta crescendo. Domenica c'è il PSG e lui sfiderà grandissimi difensori, ma noi continuamo su di lui. Ha alzato il nostro livello, ci ha ridato piacere ed entusiasmo, gioia di vivere. Quando una squadra è contenta si vede".