Monaco, stangata per l'ex Roma Vainqueur: 3 turni per il fallo su Thuram

Stangata per William Vainqueur, ex centrocampista della Roma ora in forza al Monaco. Il giocatore, espulso nella semifinale di Coppa di Lega persa dal club del Principato contro il Guingamp ai rigori, è stato squalificato infatti per tre giornate dal Giudice Sportivo per il bruttissimo fallo commesso su Marcus Thuram.