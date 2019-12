© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho non ha preso bene la squalifica per tre giornate di Son dopo l'espulsione rimediata nell'ultimo turno contro il Chelsea: "Il Var dovrebbe servire per trovare un accordo. In quel caso Lampard diceva che l'espulsione c'era e io che non c'era e se chiederò a tutti cosa ne pensano, alcuni saranno d'accordo e altri no. Il signor Tierney al VAR ha detto sì, l'arbitro Taylor ha detto no. Era a 5 metri e non aveva dato il rosso. Chi era l'arbitro del match Taylor o Tierney? Direi che apparentemente ha arbitrato chi si trovava al video e non chi era in campo. Credo che non ci fosse nessun cartellino rosso".