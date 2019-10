© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Turki Al-Sheikh, proprietario dell'Almeria, ha incontrato José Mourinho, con cui ha parlato dell'allenatore del club spagnolo, Pedro Emanuel: l'ex difensore del Porto dei miracoli, allenato proprio da Mourinho, è uno dei pupilli del tecnico portoghese, che ha avuto un simpatico siparietto con Al-Sheikh, pubblicato da quest'ultimo su Twitter. "Accanto a te c'è lo Special Two, perché lo Special One è Pedro Emanuel. L'ho avuto come giocatore, ha una grande personalità. Sono sicuro che con lui realizzerai i tuoi sogni".