Mourinho rompe il silenzio: "Real? Non voglio tornare, c'è già un tecnico"

José Mourinho rompe il silenzio e commenta ai microfoni di Cuatro i rumors sul suo possibile ritorno al Real Madrid: "Il Real non sta andando male, se batte il Siviglia domenica va al primo posto nella Liga. Zidane sa come funziona il calcio, le critiche e i rumors ci sono sempre, ma non mi piace che si parli di me in questi giorni. Non voglio tornare al Real Madrid, perché ha già un allenatore e io non posso dirigere una squadra che ha già un tecnico. Mi piacerebbe invece che le cose andassero bene ai blancos e che tutto si sitemasse in fretta".