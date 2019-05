Newcastle, Benitez pensa già al mercato ma non è sicuro di restare

© foto di Imago/Image Sport

La Premier League 2018-19 sta per vivere il suo ultimo atto, ma alcune società sono già proiettate al prossimo campionato. È il caso del Newcastle, che vuole rinforzare la rosa per evitare di singhiozzare come in questa stagione, con la salvezza arrivata solo nelle ultime settimane.

Benitez fa il mercato ma non è sicuro del rinnovo - La stampa locale dà per certi due obiettivi, che il tecnico Benitez vorrebbe fortemente portare nel Tyneside. Si tratta di Rafa Silva, ala del Benfica, e di Mady Camara, centrocampista dell'Olympiacos. Ma l'ex tecnico del Napoli ancora non ha trovato l'accordo con la dirigenza per prolungare la sua permanenza...