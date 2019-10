© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È più grave del previsto l'infortunio subito da Adam Ounas nella sfida dello scorso 24 settembre contro il Monaco. Il calciatore algerino del Nizza, in prestito dal Napoli, è stato operato al ginocchio e starà fuori per almeno un mese e mezzo. Lo ha confermato mister Patrick Vieira in conferenza stampa.