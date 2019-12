© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Occasione Giovani Lo Celso nel mercato invernale. Secondo quanto raccolto da Marca, l'ex centrocampista del Betis non è contento al Tottenham e starebbe già considerando un trasferimento - magari a titolo temporaneo - per ritrovare minutaggio e ruolo da protagonista a gennaio. Il classe '96 argentino, d'altronde, ha collezionato finora solamente nove presenze con un gol in questa stagione e sembra essere stato scaricato anche dal nuovo tecnico degli Spurs, José Mourinho.