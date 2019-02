© foto di Gaetano Mocciaro

Torna la Champions e questa sera a Lione andrà in scena OL-Barcellona. Queste le prime pagine della stampa catalana: "La tua Champions" titola Sport in riferimento a Leo Messi, che guiderà i suoi contro un Lione, si legge, che si affida all'ambiente di casa. "Modalità Champions" scrive Mundo Deportivo: "Il Barça recupera la sua migliore versione in una partita vitale contro un rivale pericoloso".