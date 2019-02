© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rudi Garcia, allenatore del Marsiglia ha commentato così il 2-0 rifilato all'Amiens: "Ho visto cose interessanti, non rassicuranti, non avevo bisogno di essere rassicurato. Abbiamo visto buone fasi di gioco ad un tocco, con movimento, eravamo completi offensivamente e in difesa. Mario Balotelli cambia molte cose, sì, è un attaccante di livello mondiale, ma soprattutto accelera il gioco con il suo gioco di prima. Deve continuare così, sta bene, anche se ho dovuto cambiarlo perché aveva i crampi. Ci siamo tolti un po' di pressione dalle spalle, è difficile fare una serie di tre vittorie consecutive, ma non dobbiamo fermarci qui, dobbiamo conquistare la quarta vittoria anche se contro il Rennes sarà complicato".