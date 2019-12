© foto di Federico De Luca

Michael Owen, ex attaccante e Pallone d'Oro, nella sua carriera ha girato tanti club. Sia in Premier League che al di fuori dell'Inghilterra. E di questo non si vergogna, come riferisce in un'intervista riportata dai media inglesi: "Non mi vergogno di ciò che ho fatto, anche se la gente sarebbe felice se lo facessi. Non ho mai sognare di giocare nello Stoke City, nel Manchester United e nel Newcastle, ma è lì che mi ha portato la mia carriera. Sono contento di aver giocato anche nel Real Madrid, fu l'occasione di provare qualcosa di diverso. Per molti giocare con Barcellona o Real Madrid è il Santo Graal".