Paris Saint-Germain, l'obiettivo juventino Meunier spera di rinnovare

Negli scorsi giorni il nome di Thomas Meunier, esterno difensivo di nazionalità belga in forza al PSG, è stato accostato tra le altre anche alla Juventus. Il contratto del terzino con il club francese scade nel prossimo giugno e il giocatore, come si apprende da Le Parisien, si auspica di rinnovare l'accordo in essere con i capitolini. Anche se il ds Leonardo non sembra tenerlo in grandissima considerazione.