© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista offensivo del Bayern Monaco Ivan Perisic ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali bavaresi della sfida contro l’Olympiacos: “Ho già giocato in quello stadio con il Dortmund, c’è un’atmosfera particolare e per questo dobbiamo concentrarci dal primo minuto e spingere fin dall’inizio. Andremo al Pireo per vincere e fare un passo deciso verso la prossima fase della Champions League. - continua Perisic guardando al passato – Con Dortmund e Inter non sono mai riuscito ad andare oltre alla fase a gironi. Mi manca come esperienza nonostante abbia giocato due Mondiali e un Europeo”.