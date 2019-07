Premier, -10 al gong: Chelsea, solo uscite. Conte guarda a sinistra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'8 giugno alle ore 17 locali chiuderà il mercato inglese. Di seguito il punto sulle big della Premier League:

Situazione già delineata da mesi con le entrate bloccate per due finestre di mercato. Fortuna che prima della sentenza era stato ufficializzato Pulisic dal Borussia Dortmund. Per il resto riscattato Kovacic e si lavora a rinnovare il contratto a Callum Hudson-Odoi. Per il wonder kid è pronto un quinquennale da top player: quinquennale da 50 milioni di sterline complessive. Rosa alla mano Frank Lampard non può certo lamentarsi per la qualità e tanto meno per la quantità. Anzi, sarà necessario sfoltire e sotto questo aspetto c'è fortunatamente più tempo. In difesa Kurt Zouma, nonostante la volontà del tecnico di trattenerlo, è pronto a tornare all'Everton. Chi potrebbe vestire la maglia dei Toffees è anche Tiémoué Bakayoko, ritornato alla base dopo il prestito al Milan ma fuori dai piani tecnici. Drinkwater è un separato in casa già dalla gestione Sarri e tale resterà a meno che non trovi una nuova destinazione. Davanti uno fra Giroud, Batshuayi e Abraham è di troppo. Facile che il sacrificato sia il belga, che piace a Crystal Palace (se parte Zaha) e Aston Villa. Occhio infine al mercato italiano: Marcos Alonso ed Emerson Palmieri piacciono all'Inter, uno dei due potrebbe partire.

Acquisti: Mateo Kovacic (Real Madrid), Christian Pulisic (Borussia Dortmund)

Cessioni: Eden Hazard (Real Madrid), Jay Dasilva (Bristol), Gary Cahill (svincolato), Fankaty Dabo (Coventry City), Rob Green (ritirato), Todd Kane (svincolato), Ola Aina (Torino), Nathan Baxter (Ross County), Richard Nartey (Burton Albion), Eduardo (svincolato), Kyle Scott (svincolato), Tomas Kalas (Bristol City), Mario Pasalic (Atalanta), Charly Musonda (Vitesse), Alvaro Morata (Atlético Madrid), Nathan (Atlético Mineiro), Ethan Ampadu (Lipsia), Lewis Baker (Fortuna Dusseldorf), Jake Clarke-Salter (Birmingham City)

FORMAZIONE TIPO: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Marcos Alonso; Kanté, Jorginho; PULISIC, Loftus-Cheek, Willian; Giroud.