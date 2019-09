© foto di Imago/Image Sport

La Premier League, come da tradizione, assegna vari premi mensili, tra cui il miglior gol del mese. E per quanto riguarda agosto, il riconoscimento è andato ad Harvey Barnes del Leicester e al suo straordinario destro di controbalzo che ha regalato la vittoria per 1-2 alle Foxes in casa dello Sheffield United. Ecco la superba realizzazione, nel video celebrativo diffuso dagli account social della Premier League.