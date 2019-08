Premier League, Joelinton stende il Tottenham. Wolves pareggiano al 95'

© foto di Imago/Image Sport

Non mancano i risultati a sorpresa in questo turno di Premier League e, dopo il ko di ieri del Manchester United in casa col Crystal Palace, è stata la volta del Tottenham di subire una sconfitta tra le mura amiche. Il Newcastle sbanca Londra con il punteggio di 0-1, grazie al gol di Joelinton, e rallenta la corsa della squadra di Pochettino. Ko interno invece evitato per un soffio dal Wolverhampton, sotto sin quasi da subito con il Burnley e salvato dal rigore di Jimenez in pieno recupero. Solo panchina per l'ex milanista Cutrone.

Questo il programma completo del 3° turno di Premier League:

Venerdì

Aston Villa - Everton 2-0

Sabato

13:30 Norwich - Chelsea 2-3

16:00 Brighton - Southampton 0-2

16:00 Manchester Utd - Crystal Palace 1-2

16:00 Sheffield Utd - Leicester 1-2

16:00 Watford - West Ham 1-3

18:30 Liverpool - Arsenal 3-1