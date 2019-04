Premier League, l'Arsenal affonda a Wolverhampton. E Sarri ringrazia

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Clamoroso ko dell'Arsenal a Wolverhampton, nel recupero del 31° turno di Premier League. 3-1 il finale al Molineux Stadium con la squadra di Unai Emery colpita e affondata già nel primo tempo: di Ruben Neves, Doherty e Diogo Jota le reti per i Wolves. Per la bandiera il gol dei gunners di Sokratis. Con questo risultato il Wolverhampton scavalca il Watford al 7° posto e sarebbe virtualmente in Europa League, al netto della finale di FA Cup (Manchester City-Watford). L'Arsenal non approfitta del mezzo passo falso del Chelsea lunedì sera contro il Burnley e resta al quinto posto in classifica, a un punto dai blues.