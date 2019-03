© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Siviglia José Castro ha commentato così in conferenza stampa il ritorno di Monchi: "Monchi oggi torna a casa, ma in realtà non se n'è mai andato. Gli abbiamo prospettato un progetto per il futuro, conoscendo bene la sua meticolosità, e lo abbiamo convinto a tornare. Siamo davvero felici che abbia scelto di ripartire dal Siviglia".