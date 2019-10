Primo in classifica ma poco convincente: tutti in discussione in casa Real

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zinedine Zidane lo difende, la stampa spagnola lo attacca accusandolo di pensare più alle donne che al campo. Non è un periodo facile per Thibaut Courtois, numero uno del Real Madrid e della Nazionale belga. Sotto accusa già nella passata stagione, soprattutto per alcuni errori marchiani commessi nella clamorosa sconfitta contro l'Ajax negli ottavi di Champions League, il portiere non sembra essere nelle condizioni psico-fisiche ideali per rendere al meglio delle proprie potenzialità. Il tecnico francese ha sempre mostrato grande fiducia nei suoi confronti, sottolineando le tre occasioni in cui ha mantenuto la porta inviolata, ma nell'ultimo match di campionato, disputato sabato contro il Granada, lo ha spedito in tribuna (ufficialmente per i problemi fisici accusati contro il Genk), lanciando dal primo minuto Areola.

Apporto carente dei campioni - In realtà, nemmeno il tecnico tre volte campione d'Europa può dormire sonni tranquilli. In estate il Real Madrid è tornato a fare la voce grossa sul mercato dopo un'annata a dir poco deludente e la proprietà si attende risultati di spessore. Finora si è vista una squadra dal doppio volto: fragile in Champions, autoritaria in Liga, dove per ora è capolista imbattuta con due lunghezze di vantaggio sul Barcellona. Non è facile essere costantemente sotto esame, ma Zizou sa gestire la pressione meglio di chiunque altro; i suoi ragazzi, però, dovranno migliorare, perché quello visto in questi primi due mesi non è ancora un Real brillante e dominante. I nuovi acquisti hanno dato un contributo piuttosto scarso e solo Hazard è titolare fisso. Il fuoriclasse belga si è sbloccato nell'ultimo weekend, così come Modric, che deve ritrovare sé stesso dopo tanti mesi complicati. I leader e la responsabilità: l'unico intoccabile, per ora, è Karim Benzema. Gli altri sono tutti in discussione.