PSG, Cavani apre all'addio: "Nel calcio può accadere tutto, non si sa mai"

Intervistato da Canal +, l'attaccante del Paris Saint-Germain Edinson Cavani è tornato a mettere in discussione il suo futuro in Ligue 1: "Ho ancora un anno di contratto col PSG e qui sono felice. Mi trovo bene coi compagni, coi tifosi e con la società. Nel calcio però può succedere di tutto, non si sa mai". L'attaccante uruguaiano veste la maglia del PSG ormai dal 2013.