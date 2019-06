PSG, che sfida al Real Madrid: Leonardo spinge per l'arrivo di Pogba

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba continua ad attirare l'interesse di squadre importanti. Dopo Juventus e Real Madrid infatti, anche il Paris Saint-Germain si sarebbe messo in coda per il centrocampista francese e come spiega Le10Sport l'ormai imminente ritorno di Leonardo in dirigenza potrebbe spalancare le porte del club francese al giocatore del Manchester United. L'ex dirigente del Milan infatti vorrebbe sfruttare i buoni rapporti con Mino Raiola per cercare di anticipare la concorrenza.