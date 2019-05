PSG, le voci su James Rodriguez alimentate da un commento social

© foto di Imago/Image Sport

Negli ultimi giorni si è sparsa una voce di mercato relativa al futuro di James Rodriguez, attaccante che in estate concluderà il prestito biennale al Bayern Monaco e che dunque dovrà fare ritorno al Real Madrid. Il colombiano non resterà tra i Blancos e una delle squadre interessate pare essere il PSG. Ad alimentare questa voce ci si è messa la stessa società parigina, che ieri, sotto un post social del calciatore che confermava il suo prossimo rientro in campo, ha commentato con un applauso scatenando le fantasie dei tifosi. Ecco l'immagine del commento postata dal collega di ESPN Jonathan Johnson su Twitter: